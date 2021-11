Inter Women, Fiorentina in 10 agguanta il pari ma poi ci pensa Brustia!

L’Inter Women ha sfidato la Fiorentina nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Le nerazzurre di Rita Guarino, dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio (vedi report), nella seconda frazione di gioco si complicano la vita. Di seguito il risultato finale

SECONDO TEMPO – L’Inter Women, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di due gol grazie alle reti di Bonetti e Simonetti, nel secondo tempo concedono a una Fiorentina in inferiorità numerica di accorciare le distanze con Sabatino al 51′. All’83’ la Fiorentina riesce ad agguantare il pareggio, sempre con Sabatino. Non è finita qui però, perché l’Inter non molla e riesce ad evitare la sconfitta: al 93′ arriva la rete del 2-3 definitivo di Brustia. L’Inter con questa vittoria sale a quota 15 punti in classifica, uno in meno di Roma e Milan.