Inter Women-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Guarino mette fuori una big

Inter Women-Fiorentina prenderà il via alle ore 14.30, le formazioni ufficiali. Queste le scelte degli allenatori per la diciannovesima giornata di Serie A. In panchina, Marinelli

LE SCELTE – L’Inter Women di Rita Guarino, oggi pomeriggio a partire dalle 14.30, sfiderà la Fiorentina guidata da Patrizia Panico. In campo Kristjánsdóttir e Bonetti. In panchina Alborghetti e Marinelli. Di seguito le scelte ufficiali degli allenatori.

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 14 Kathellen, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 21 Regazzoli, 20 Simonetti, 5 Karchouni,; 10 Bonetti, 33 Njoya Ajara, 18 Pandini.

A disposizione: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 3 Landstrom, 6 Santi, 7 Marinelli, 9 Polli, 17 M. Portales, 19 Alborghetti, 30 Vergani.

Allenatrice: Rita Guarino

FIORENTINA: 1 Schroffenegger, 5 Tortelli, 6 Breitner, 7 Neto, 8 Lundin, 9 Sabatino, 17 Monnecchi, 23 Huchet, 27 Kravets, 77 Cafferata, 87 Boquete.

A disposizione: 46 Tasselli, 55 Russo, 10 Catena, 11 Vigilucci, 12 Mascarello, 24 Zazzera, 33 Vitale, 68 Aronsson, 83 Fortunati.

Allenatrice: Patrizia Panico

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari)