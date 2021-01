Inter Women-Fiorentina 2-0: nerazzurre ok in Coppa Italia

Attilio Sorbi Inter Women

Inter Women in campo contro la Fiorentina per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile. Buona prestazione delle ragazze di Attilio Sorbi che si impongono per 2-0 con due reti nel primo tempo

Si è disputata oggi l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia femminile con Inter Women in campo contro la Fiorentina. Buona prestazione per le ragazze di Attilio Sorbi che si sono imposte per 2-0 grazie a due reti nel primo tempo realizzate da Eva Bartonova al 27′ minuto e di Caroline Moller al 43′. Tra due settimane il ritorno a Firenze con le nerazzurre che partiranno dal buon vantaggio acquisito in questa gara d’andata.

INTER WOMEN: 12 Gilardi; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 6 Bartonova (13 Merlo); 20 Simonetti (25 Gallazzi), 22 Catelli, 93 Rincón (18 Pandini); 16 Møller, 27 Tarenzi (7 Marinelli), 9 Baresi.

A disposizione: 1 Aprile, 21 Marchitelli, 7 Marinelli, 13 Merlo, 18 Pandini, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: A. Sorbi

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger, 2 Cordia (30 Zanoli), 5 Tortelli, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 19 Kim (17 Monnecchi), 22 Baldi (26 Baldi), 25 Thøgersen.

A disposizione: 1 Öhrström, 17 Monnecchi, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 28 Santini, 30 Zanoli, 31 Bartolini, 32 Papi, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

Arbitro: Michele Delrio (sez. Reggio Emilia)

Reti: Bartonova 27′, Moller 43′