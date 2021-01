Inter Women-Fiorentina 2-0 al 45′: Bartonova e MÃ¸ller in gol

Inter Women-Fiorentina 2-0 al 45′: Bartonova e Møller in gol

Inter Women in campo questo pomeriggio per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile. All’intervallo la squadra allenata da Attilio Sorbi è in vantaggio 2-0 grazie a una rete della difensore ceca Eva Bartonova al 27′ minuto e dell’attaccante danese Caroline Moller al 43′.

INTER WOMEN: 12 Gilardi; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 6 Bartonova; 20 Simonetti, 22 Catelli, 93 Rincón; 16 Møller, 27 Tarenzi, 9 Baresi.

A disposizione: 1 Aprile, 21 Marchitelli, 7 Marinelli, 13 Merlo, 18 Pandini, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: A. Sorbi

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger, 2 Cordia, 5 Tortelli, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 19 Kim, 22 Baldi, 25 Thøgersen.

A disposizione: 1 Öhrström, 17 Monnecchi, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 28 Santini, 30 Zanoli, 31 Bartolini, 32 Papi, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

Arbitro: Michele Delrio (sez. Reggio Emilia)

Reti: Bartonova 27′, Moller 43′