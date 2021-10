Inter Women, fa festa solo la Primavera: netto 4-0 sul ChievoVerona e primato!

Inter Women in festa ma sono le ragazze di mister Mandelli, che inizia alla grande l’avventura in Primavera Femminile. Il poker casalingo sulle pari età del ChievoVerona vale la testa della classifica a punteggio pieno

POKER NERAZZURRO – Dopo il successo al debutto stagionale (vedi articolo), l’Inter Women Under-19 di Marco Mandelli vince la sua seconda partita consecutiva nel Campionato Primavera Femminile, portandosi in vetta alla classifica con 6 punti. Il 4-0 sul ChievoVerona Women porta le firme di Anita Cochis al 21′, Chiara Raimondo al 42′, Ida Ronchetti al 65′ e Carolina Tironi all’86’. Il weekend dell’Inter Women è da tre punti solo in Primavera, visto la brutta sconfitta a Pomigliano in Serie A Femminile (vedi articolo).