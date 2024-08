L’Inter Women prepara l’esordio in Serie A: un’altra amichevole in arrivo!

Continuano gli impegni estivi per l’Inter Women, che tra circa dieci giorni debutterà in Serie A Femminile. Di seguito tutte le informazioni sulla prossima amichevole in programma.

PREPARAZIONE – Anche per le ragazze dell’Inter Women manca sempre meno all’esordio in Serie A Femminile. La prima partita di campionato è prevista domenica 31 agosto, quando sfideranno la Sampdoria all’Arena Civica di Milano. Prima di dare ufficialmente il via alla nuova stagione, però, le calciatici di Gianpiero Piovani hanno ancora una serie di impegni da portare a termine. La preparazione dell’Inter Women, infatti, è ancora in corso e prevede altre due amichevoli estive, una di queste attesa a brevissimo.

Penultima amichevole dell’Inter Women: tutti i dettagli

INFO – Il calendario della pre-season nerazzurra ha in programma un’amichevole, la penultima prima dell’esordio in Serie A Femminile, contro il Brescia. Il test si terrà allo Stadio Comunale di Cologne alle ore 19.00 di venerdì 23 agosto. Come spiega il sito ufficiale nerazzurro, la sfida è valida per la terza edizione di “Inside the Dream”, memorial in onore di Giampaolo Valnegri, ex preparatore dei portieri del Bresca scomparso nel 2021. Il ricavato di Brescia-Inter Women sarà devoluto in beneficenza, all’Associazione ‘Un Sorriso per Matteo ed Ettore’, a favore del reparto cure palliative pediatriche degli Spedali Civili di Brescia.