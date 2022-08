Inter Women, esordio in Serie A al bacio! Netta vittoria per le ragazze di Guarino

L’Inter Women di Guarino parte col botto nella nuova stagione di campionato. La prima partita in casa, contro il Parma, finisce con la vittoria delle nerazzurre per 4-1. Un’ottima prestazione e un forte spirito di squadra: ottimi presupposti per continuare a fare bene!

L’Inter Women ha giocato la sua prima partita di Serie A Femminile nella stagione 2022/2023. Ma si tratta anche della prima gara disputata nel calcio professionistico e, soprattutto, della prima vittoria stagionale. Le ragazze di Rita Guarino hanno battuto il Parma, con un risultato molto favorevole. Come si dice? “Chi ben comincia è a metà dell’opera”! Speriamo, quindi, che questa vittoria sia un segnale positivo per il percorso, ancora lungo, delle interiste in campionato. L’Inter Women aveva già battuto il Parma poche settimane fa, durante il pre-campionato (vedi focus). In quel caso, l’amichevole si era tenuta a casa delle gialloblù, che avevano perso per due gol a zero. Domenica sera, invece, le nerazzurre hanno subìto una rete, solo sul finale, ma ne hanno segnate ben quattro. La prima delle quali, solo dopo un quarto d’ora di gioco, ad opera di Stefanie van der Gragt. Gol, questo, che viene proprio da uno degli acquisti della recente sessione estiva di mercato. Una prova di forza e di sicurezza quella dell’Inter Women, che testimonia di aver già trovato un propria identità, nonostante nuovi volti in rosa (vedi focus). Dopo la prima entusiasmante prova, le nerazzurre hanno tutti i presupposti giusti per continuare a fare bene e ottenere ottimi risultati.