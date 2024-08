Inter Women, -5 all’esordio: i dettagli sull’ultima amichevole prevista!

L’Inter Women è agli sgoccioli della preparazione alla nuova stagione calcistica. Prima dell’esordio in Serie A Femminile le ragazze di Piovani dovranno affrontare l’ultima amichevole.

PREPARAZIONE – L’Inter Women continua a scaldare i motori in vista della prima sfida in Serie A Femminile. L’esordio stagionale, che avverrà in una veste nuovissima considerando le novità in panchina e in rosa, è previsto per sabato prossimo – 31 agosto – alle ore 18.00. Prima del debutto in campionato contro la Sampdoria, però, l’Arena Civica di Milano si prepara ad ospitare un’altra sfida. A brevissimo, infatti, per l’Inter Women del nuovo tecnico Gianpiero Piovani è in programma l’ultima amichevole della preparazione estiva.

Inter Women, in arrivo l’ultima amichevole della pre-season!

INFO – La scorsa settimana le nerazzurre hanno affrontato il Brescia, questa volta toccherà al Grasshopper di Zurigo. Le calciatrici del club svizzero si presenteranno a Milano domani – martedì 27 agosto – per la sfida prevista all’Arena Civica Gianni Brera alle ore 18.00. Sarà questo l’ultimo appuntamento della pre-season dell’Inter Women, ormai pronta ad esordire in campionato e ad affrontare le numerose avversarie presenti in Serie A Femminile. Come evidenzia il sito ufficiale nerazzurro, l’ingresso allo stadio per le sfide casalinghe della prossima stagione sarà completamente gratuito, previa registrazione.