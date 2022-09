Inter Women, entusiasmo: sorpresa ai tifosi in occasione del Pomigliano!

L’Inter Women di Rita Guarino dopo il pirotecnico 3-3 sul campo della Juventus si appresta a sfidare il Pomigliano nella sfida della terza giornata di Serie A Femminile. Lo stadio Franco Ossola di Varese sarà il teatro della sfida con una piacevole sorpresa per tutti i tifosi interisti

ENTUSIASMO – L’Inter Women di Rita Guarino è reduce dall’emozionante 3-3 sul campo della Juventus agguantato al 93′: le nerazzurre adesso si apprestano a sfidare il Pomigliano nel match valevole per la terza giornata di Serie A Femminile, in programma sabato 17 settembre alle 14.30 allo stadio Franco Ossola di Varese. Il club nerazzurro comunica una piacevole sorpresa per tutti i tifosi interisti: si potrà assistere gratuitamente alla sfida semplicemente registrandosi a questo link. Insomma, l’Inter Women cerca di sfruttare l’entusiasmo per conquistare la vittoria.

Fonte: inter.it