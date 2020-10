Inter Women, due nerazzurre convocate dalle Nazionali: i nomi

Inter Women

L’Inter Women comunica sul sito ufficiale del club nerazzurro la convocazione in Nazionale di due giocatrici. Di seguito i nomi e gli impegni

CONVOCATE – L’Inter Women comunica che Kathellen Sousa è stata convocata dal Brasile per il ritiro che si svolgerà in Portogallo dal 19 al 27 ottobre. La Repubblica Ceca ha convocato Eva Bartonova per le partite di qualificazione a Euro 2022 contro Spagna e Azerbaigian, in programma il 23 e il 27 ottobre.