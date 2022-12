Inter Women, due giocatrici nella top 11 dell’ultimo turno di Serie A Femminile

Due giocatrici dell’Inter Women sono presenti nella classifica delle migliori undici scese in campo nell’ultima giornata di Serie A Femminile. La FIGC ha pubblicato sul sito ufficiale la formazione tipo del 12° turno di campionato. Scopriamo insieme quali sono le nerazzurre e perché sono state selezionate.

TOP 11 – L’Inter Women è tornata alla vittoria in Serie A Femminile. La partita in trasferta contro il Pomigliano porta alla squadra di Rita Guarino tre punti importanti, ma anche un altro riconoscimento. Nella lista delle migliori undici giocatrici scese in campo nell’ultimo turno di campionato, la FIGC ha individuato ben due nerazzurre. Sul sito ufficiale della Federcalcio, infatti, si legge che Anja Sønstevold e Tabitha Chawinga sono presenti nella formazione tipo della dodicesima giornata di Serie A Femminile. Ecco quanto si legge sulle motivazioni, ricavate anche dalle statistiche di Opta Sports: «Oltre a essere l’unico difensore con più di un assist all’attivo in questo turno (due), Sønstevold conta sei cross su azione riusciti. Nessuna, in generale, ha fatto meglio. Chawinga, invece, oltre ad aver firmato la doppietta che ha deciso la sfida tra Pomigliano e Inter Women, ha toccato 10 palloni nell’area di rigore avversaria. Nessuna ha fatto meglio in questa giornata di campionato». La FIGC, inoltre, ha premiato Chawinga al termine della partita come miglior giocatrice del match (vedi articolo).