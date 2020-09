Inter Women, due delle straniere convocate in nazionale

Caroline Moller Hansen Inter Women

Due calciatrici di Inter Women, formazione allenata da Attilio Sorbi, sono state convocate dalle rispettive nazionali per le sfide di qualificazione ad Euro 2022. Di seguito il comunicato del club nerazzurro

CONVOCATE – Due calciatrici di Inter Women, Caroline Møller Hansen ed Eva Bertanova, sono state convocate dalle rispettive nazionali per le sfide di qualificazione ad Euro 2022. Di seguito il comunicato del club: “Caroline Møller Hansen è stata convocata dalla Nazionale danese per le sfide di qualificazione a Euro 2022, contro Bosnia e Malta. L’attaccante nerazzurra sarà impegnata con la Danimarca dal 14 al 23 settembre. Il Commissario Tecnico della Repubblica Ceca ha convocato Eva Bartonova per la doppia sfida contro la Polonia, in programma il 18 e il 22 settembre. Il terzino nerazzurro sarà impegnata con la Nazionale ceca dal 14 al 23 settembre”.

