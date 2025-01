Inter Women, due calciatrici in prestito a gennaio: una resta in Serie A!

Il mercato di gennaio è in corso, non solo per la Prima Squadra. Anche l’Inter Women è attiva e piazza dei colpi nel mercato in uscita. Si tratta di due prestiti, di cui uno in Serie A Femminile.

IN ITALIA – Mentre la squadra di Gianpiero Piovani si preparare a tornare in campo per il primo appuntamento dell’anno, la dirigenza nerazzurra è impegnato sul mercato. Sono due le operazioni in uscita ufficializzate finora dall’Inter Women. La prima risale allo scorso martedì e vede protagonista Loreta Kullashi. La giovane calciatrice, di ruolo attaccante, si è trasferita al Napoli a titolo temporaneo e fino al 30 giugno del 2025. In arrivo, dunque, una nuova esperienza per la classe 1999, che resterà comunque in Serie A Femminile diventando per un breve periodo un avversaria dell’Inter Women.

I due colpi in uscita piazzati dall’Inter Women

ALL’ESTERO – Se Loreta Kullashi resta in Italia, un’altra calciatrice dice temporaneamente addio all’Inter Women trasferendosi all’estero. Si tratta di Hillary Diaz, classe 2004 che passa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno del 2025, al Fleury. Il difensore, dunque, trascorrerà i prossimi mesi in Francia, fino alla fine della stagione. Questo quanto ufficializzato in giornata dal sito ufficiale nerazzurro attraverso un comunicato.