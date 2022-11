Inter Women, domani sfida di alta classifica con la Fiorentina – TS

Il campionato femminile non si ferma. L’Inter Women domani scende in campo contro la Fiorentina, per una sfida di alta classifica. Tra le due squadre vi è infatti un solo punto

SFIDA CRUCIALE – Domani alle 14,30, l‘Inter Women di Rita Guarino scende in campo contro la Fiorentina. Per le nerazzurre si tratta di una sfida molto importante. L’impegno non è dei più semplici, dato che le Viola non hanno mai perso tra le mura amiche. Inoltre, la Fiorentina occupa il secondo posto in campionato e non ha intenzione di farsi superare dall’Inter, dietro di un solo punto.

Fonte: TS – Alessia Scurati