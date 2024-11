L’Inter Women dilaga contro il Parma: decisivi i tempi supplementari!

L’Inter Women vince per 5-2 contro il Parma in un match molto divertente valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In gol, per le nerazzurre, Bugeja, Cambiaghi, Karchouni e Magull.

PARTITA FRIZZANTE – L’Inter Women affronta il Parma nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre, consapevoli di dover trovare necessariamente un successo in assenza di una gara di ritorno, allo Stadio ‘Risto il Noce’ di Noceto, partono subito con il piede sull’acceleratore. Sono infatti le meneghine a trovare la rete che sblocca il risultato, al 32′ grazie ad Haley Bugeja. La maltese sfrutta una disattenzione avversaria per ripartire in contropiede e siglare il gol dell’1-0 grazie a un preciso mancino. La prima frazione di gioco si conclude senza ulteriori sussulti, con le nerazzurre che vanno negli spogliatoi sul risultato di vantaggio. Nel secondo tempo, le nerazzurre hanno nel giro di quattro minuti, dal 68′ al 71′, 3 occasioni nitide per chiudere i conti. Due capitano sui piedi di Michela Cambiaghi, beffata prima da un grande intervento di Fabiana Fierro e poi dalla traversa, e uno su quelli di Tessa Wullaert. In quest’ultimo caso, la maltese non riesce a sfruttare un contropiede per trovare il 2-0 che potrebbe essere decisivo per le speranze delle nerazzurre. Dopo aver sbagliato queste occasioni, le meneghine rischiano di subire la beffa. Il Parma, infatti, trova due reti al 73′ e al 75′ sfruttando dei cattivi posizionamenti delle calciatrici meneghine. Prima Nina Kajzba e poi Alessia Rognoni si incuneano nelle falle della difesa nerazzurra per portare la propria squadra sul 2-1. L’Inter, però, si salva grazie alla rete di Michela Cambiaghi al 79′, arrivata con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Lina Magull. Si va così ai tempi supplementari per decidere chi approderà ai quarti di finale della competizione.

Parma-Inter Women, decisivi i supplementari

TEMPI SUPPLEMENTARI – Dopo i tempi regolamentari, si assiste a tutta un’altra partita. Questa volta l’Inter non è sprecona, ma sa come mordere la partita per conquistare l’accesso alla fase successiva della Coppa Italia Femminile. Così, le nerazzurre riescono a trovare ben tre reti nei due tempi supplementari, ipotecando il passaggio ai quarti di finale della competizione. Al 101′ è Ghoutia Karchouni a siglare la rete del nuovo vantaggio per le meneghine grazie a un sinistro curvo che si insacca in porta. Il 4-2 viene messo a segno al 107′ da Magull con un sinistro potente su cui Fierro non può far nulla. La rete del definitivo 5-2 arriva nuovamente con Cambiaghi, che al 112′ chiude i conti dopo essersi liberata a due passi dal portiere avversario. Le nerazzurre accedono così ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile, dopo una prestazione che ha dimostrato la solidità mentale delle nerazzurre soprattutto a partire dall’1-2 di Rognoni.

PARMA-INTER WOMEN: IL TABELLINO

32′ Bugeja (I), 73′ Kajzba (P), 75′ Rognoni (P), 79′, 112′ Cambiaghi (I), 101′ Karchouni (I), 107′ Magull (I).