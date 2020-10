Inter Women di Sorbi in campo: il programma della Serie A Femminile

Attilio Sorbi Inter Women

L’Inter Women di Sorbi in questo weekend avrà la possibilità di ottenere maggiore risonanza mediatica rispetto alla squadra maschile di Conte. La Serie A Femminile non si ferma durante la sosta per le nazionali

WEEKEND FEMMINILE – Dopo l’inattesa vittoria a tavolino sul Napoli (vedi articolo), l’Inter Women di Attilio Sorbi è pronta a tornare in campo. In programma la quinta giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Prevista per domani – domenica 11 ottobre 2020 – a partire dalle ore 12.30 la gara contro la Roma Femminile. Nel weekend di sosta per la Serie A Maschile, in campo e in TV andranno le donne: Inter-Roma verrà trasmessa in diretta su “Sky Sport Serie A”. La squadra di Sorbi l’unica selezione nerazzurra in campo in questo fine settimana, caratterizzato perlopiù da giocatori interisti in nazionale.