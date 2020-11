Inter Women, definito il recupero della Coppa Italia col Brescia: la data

Attilio Sorbi Inter Women

Inter Women è tornata in campo sabato, con una convincente vittoria per 3-0 sulla Pink Bari in Serie A Femminile. Le ragazze di Sorbi dieci giorni fa non hanno potuto giocare contro il Brescia in Coppa Italia, partita rinviata: è stata definita la data del recupero.

NUOVO CALENDARIO – “Il recupero di Brescia-Inter Women, gara valevole per la seconda giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia TIM VISION, si disputerà mercoledì 18 novembre alle ore 20, presso il Campo Sportivo Comunale Ignazio Simoni di Paratico (BS)”.

