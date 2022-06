Inter Women, c’è la data d’inizio della Serie A. Con cambio di format

La FIGC ha comunicato oggi ufficialmente l’inizio della Serie A Femminile, a cui prenderà parte anche l’Inter Women. Con anche un cambiamento di format per alzare il livello della competizione.

INIZIO E NUOVO FORMAT – Nella riunione odierna del Consiglio Federale è stata svelata la data in cui partirà la Serie A, alla quale parteciperà anche l’Inter Women. Si tratta di sabato 27 agosto. Ci sarà anche un cambio di format nel campionato: strutturato con 10 squadre e in due fasi. Nella prima fase le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno. Nella seconda fase, invece, le prime cinque classificate accederanno a una poule scudetto con in palio titolo e qualificazione alla Women’s Champions League. Le ultime cinque, invece, vedranno retrocedere l’ultima arrivata. La penultima, invece, si giocherà la salvezza contro la seconda classificata in Serie B.