Inter Women, il Covid-19 rinvia la partita contro la Roma di domenica

Problemi Covid-19 in casa Inter Women. La prima squadra femminile nerazzurra dovrà fare i conti con alcune positività al virus. Rinviati attività sportive e partita

COMUNICATO − L’incubo Covid-19 investe l’Inter Women che sarà costretta a rimanere ai box sia per gli allenamenti che per la gara di Serie A contro la Roma. La nota del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile”.

Fonte: Inter.it