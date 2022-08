Inter Women, sorteggiati i gironi di Coppa Italia: calendario e avversarie

Dopo la vittoria nella prima giornata della Serie A Femminile, l’Inter Women ha scoperto oggi le avversarie nella fase a gironi della Coppa Italia. Con anche il calendario relativo alla prima sfida.

GIRONE D – Inizia a entrare nel vivo la stagione per l’Inter Women, che dopo l’esordio vincente in Serie A contro il Parma, ha scoperto oggi le avversarie nella fase a gironi della Coppa Italia. Le ragazze di Rita Guarino affronteranno proprio il Parma – sconfitto 4-1 domenica sera – e il Cesena. Le nerazzurre riposeranno nella prima giornata, in data dove giocheranno le due avversarie in data 11 settembre. Arriveranno poi – in qualità di testa di serie del girone – due gare in trasferta rispettivamente il 2 novembre e l’8 gennaio. Le prime due classificate accederanno ai Quarti di Finale.