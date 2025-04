Inter Women, convocate in Nazionale 16 calciatrici: la lista completa

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani vengono chiamate in Nazionale: di seguito la lista completa delle convocate dell’Inter Women per gli impegni di Nations League e non solo.

CONVOCAZIONI – Quando la Poule Scudetto è giunta alla sua quinta giornata, le calciatrici dell’Inter Women vengono chiamate ai rispettivi impegni con le proprie Nazionali. È stata, infatti, resa nota dal club nerazzurro la lista delle giocatrici convocate per gli impegni di Nations League, le Amichevoli e le sfide di categoria inferiore. Sono in tutto sedici le calciatrici dell’Inter Women chiamate dalle Nazionali. Tre di esse si uniranno al ritiro dell’Italia, cui se ne aggiungeranno sei impegnate con l’Italia U-23 e U-19. Di seguito la lista completa delle convocate dell’Inter Women in Nazionale, insieme alle date di tutti gli impegni. Inter Women, la lista delle convocate in Nazionale RACHELE BALDI, MICHELA CAMBIAGHI, ANNAMARIA SERTURINI – Italia 04.04.2025 – Svezia-Italia – Nations League 08.04.2025 – Danimarca-Italia – Nations League MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT – Belgio 04.04.2025 – Inghilterra-Belgio – Nations League 08.04.2025 – Belgio-Inghilterra – Nations League MARIJA ANA MILINKOVIC – Bosnia ed Erzegovina 04.04.2025 – Polonia-Bosnia ed Erzegovina- Nations League 08.04.2025 – Bosnia ed Erzegovina-Polonia – Nations League CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR – Islanda 04.04.2025 – Islanda-Norvegia – Nations League 08.04.2025 – Islanda-Svizzera – Nations League HENRIETTA CSISZÁR, BEATRIX FÖRDŐS – Ungheria 04.04.2025 – Ungheria-Serbia – Nations League 08.04.2025 – Finlandia-Ungheria – Nations League HALEY BUGEJA – Malta 04.04.2025 – Georgia-Malta – Nations League 08.04.2025 – Malta-Georgia – Nations League MARTINA TOMASELLI, MATILDE PAVAN, CHIARA ROBUSTELLINI – Italia U23 04.04.2025 – Italia-Norvegia – Amichevole PAOLA FADDA, LIDIA CONSOLINI, JESSICA CIANO – Italia U19 02.04.2025 – Italia-Bielorussia – Round 2 UEFA 05.04.2025 – Italia-Slovacchia – Round 2 UEFA 08.04.2025 – Svezia-Italia – Round 2 UEFA