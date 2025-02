Inter Women, convocate in Nazionale diciannove calciatrici: la lista completa

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani vengono chiamate in Nazionale. Di seguito la lista completa delle convocate dell’Inter Women per gli impegni di Nations League e non solo.

CONVOCAZIONI – Nel periodo tra la fine della regular season e l’inizio della poule scudetto, le calciatrici dell’Inter Women saranno impegnate con le rispettive Nazionale. È stata, infatti, resa nota dal club nerazzurro la lista delle giocatrici convocate per gli impegni di Nations League e di Qualificazione alla Coppa delle Nazioni africane, ma non solo. Sono in tutto diciannove le calciatrici dell’Inter Women chiamate dalle Nazionali. Quattro di esse si uniranno al ritiro dell’Italia, per le gare di Nations League contro Galles e Danimarca. Rappresenteranno la Nazionale italiana anche altre sei nerazzurre, tra Under-23 e Under-19. Di seguito la lista completa delle convocate dell’Inter Women in Nazionale, insieme alle date di tutti gli impegni.

Inter Women, la lista delle convocate in Nazionale

RACHELE BALDI, MICHELA CAMBIAGHI,ANNAMARIA SERTURINI, BEATRICE MERLO – Italia

21.02.2025 – Italia-Galles – Nations League

25.02.2025 – Italia-Danimarca – Nations League

MARIE DETRUYER, TESSA WULLAERT – Belgio

21.02.2025 – Spagna-Belgio – Nations League

26.02.2025 – Belgio-Portogallo – Nations League

MARIJA ANA MILINKOVIC – Bosnia ed Erzegovina

21.02.2025 – Bosnia ed Erzegovina-Romania – Nations League

25.02.2025 – Irlanda del Nord-Bosnia ed Erzegovina – Nations League

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR – Islanda

21.02.2025 – Svizzera-Islanda – Nations League

25.02.2025 – Francia-Islanda – Nations League

HENRIETTA CSISZÁR, BEATRIX FÖRDŐS – Ungheria

21.02.2025 – Bielorussia-Ungheria – Nations League

25.02.2025 – Ungheria-Finlandia – Nations League

HALEY BUGEJA – Malta

21.02.2025 – Cipro-Malta – Nations League

25.02.2025 – Malta-Andorra – Nations League

GHOUTIA KARCHOUNI – Algeria

19.02.2025 – South Sudan-Algeria – Qualificazione Coppa delle nazioni africane femminile

25.02.2025 – Algeria- South Sudan – Qualificazione Coppa delle nazioni africane femminile

MARTINA TOMASELLI, MATILDE PAVAN, CHIARA ROBUSTELLINI – Italia U23

20.02.2025 – Francia-Italia – Amichevole

JASMIN MANSARAY – Finlandia U23

24.02.2025 – Portogallo-Finlandia – Amichevole

PAOLA FADDA, LIDIA CONSOLINI, JESSICA CIANO – Italia U19

22.02.2025 – Germania-Italia – La Nucia International Tournament

25.02.2025 – Italia-Danimarca – La Nucia International Tournament