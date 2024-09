Inter Women, classifica marcatrici Serie A Femminile: uno scettro per due!

Inter Women, la classifica delle marcatrici aggiornata dopo la quarta giornata di Serie A Femminile. L’ultimo match vale una vittoria per le nerazzurre, che hanno battuto il Sassuolo 1-3. I tre centri si aggiungono ai numerosi gol messi a segno sin dal primo turno di campionato. Scopriamo insieme la classifica marcatrici della Serie A Femminile.

INTER WOMEN CLASSIFICA MARCATRICI – La quarta giornata di Serie A Femminile si chiude con un’ottima vittoria per l’Inter Women, che è attualmente in testa alla classifica in attesa dell’ultima gara fra Juventus e Fiorentina. Il match in trasferta a Sassuolo ha permesso a Tessa Wullaert e Annamaria Serturini si aggiungere un altro centro ai due già messi a segno nel corso della prime giornate. Le due nerazzurre sono ora a quota tre gol, posizionandosi in testa alla classifica marcatrici dell’Inter Women. E nel podio di quella generale di Serie A Femminile. Prima di loro, al primo posto c’è l’attaccante della Roma Evelyne Viens, sempre a quota tre reti. Bene anche Lina Magull, anche lei a segno in Sassuolo-Inter Women, e Michela Cambiaghi che hanno collezionato finora due gol. Succedono nella classifica nerazzurra Elisa Polli e Beatrice Merlo, con una marcatura a testa.

Inter Women, classifica marcatrici in Serie A Femminile

3 GOL – TESSA WULLAERT

3 GOL – ANNAMARIA SERTURINI

2 GOL – LINA MAGULL

2 GOL – MICHELA CAMBIAGHI

1 GOL – ELISA POLLI

1 GOL – BEATRICE MERLO

