Inter Women, la classifica marcatrici tra Serie A e Coppa Italia Femminile: 4 nerazzurre a quota 4

L’Inter Women di coach Guarino, impegnata in Serie A e in Coppa Italia Femminile, ha già segnato 27 reti con undici calciatrici diverse. Quattro delle quali in vetta. Di seguito la classifica marcatrici aggiornata.

CLASSIFICA MARCATRICI – L’Inter Women di Rita Guarino finora, nelle prime undici partite stagionali, ha messo a segno 27 reti. Più precisamente, 21 in dieci giornate di Serie A Femminile e 6 nella prima uscita in Coppa Italia Femminile. Sono già undici le calciatrici andate a segno. Per ultima Kathellen Sousa, in gol nella prima storica vittoria nel derby di Milano (vedi video). In testa a quota 4 altrettante nerazzurre: Tatiana Bonetti, Gloria Marinelli, Ajara Nchout Njoya e Ghoutia Karchouni, quest’ultima unica delle quattro ad aver incrementato i propri numeri grazie a due rigori. Di seguito la classifica marcatrici dell’Inter di coach Guarino (tra parentesi quadra i gol segnati in coppa e tra parentesi tonda i gol messi a segno su rigore).

Inter Women, la classifica marcatrici aggiornata

4 GOL – Tatiana Bonetti, Gloria Marinelli [1], Ajara Nchout Njoya e Ghoutia Karchouni [1](2).

3 GOL – Martina Brustia [2].

2 GOL – Marta Pandini e Flaminia Simonetti (1).

UN GOL – Elisa Polli [1], Irene Santi [1], Anja Sonstevold e Kathellen Sousa.