Inter Women, la classifica marcatrici Femminile: Bonetti stacca le compagne

L’Inter Women di coach Guarino, impegnata in Serie A e in Coppa Italia Femminile, finora ha segnato 32 reti con undici calciatrici diverse. La regina del gol a fine anno è Bonetti. Di seguito la classifica marcatrici aggiornata

CLASSIFICA MARCATRICI – L’Inter Women di Rita Guarino ha messo a segno 32 reti. Più precisamente, 23 in undici giornate di Serie A Femminile e 9 in Coppa Italia Femminile. Sono già undici le calciatrici andate a segno. Grazie all’ultima doppietta contro il San Marino Academy (vedi articolo) Tatiana Bonetti ha staccato le “inseguitrici” proprio a ridosso della pausa invernale. Di seguito la classifica marcatrici dell’Inter di coach Guarino (tra parentesi quadra i gol segnati in coppa e tra parentesi tonda i gol messi a segno su rigore).

Inter Women, la classifica marcatrici aggiornata

7 GOL – Tatiana Bonetti [2].

5 GOL – Ajara Nchout Njoya.

4 GOL – Gloria Marinelli [1] e Ghoutia Karchouni [1](2).

3 GOL – Martina Brustia [2].

2 GOL – Marta Pandini, Elisa Polli [2] e Flaminia Simonetti (1).

UN GOL – Irene Santi [1], Anja Sonstevold e Kathellen Sousa.