L’Inter Women c’è e tiene testa alla Juventus: 1-1 dopo 45′. Golazo Bonetti!

Juventus-Inter Women 1-1 dopo 45 minuti di primo tempo. Le ragazze di Guarino tengono testa alle campionesse d’Italia in carica. Che gol Bonetti!

PARITÀ − Primo tempo equilibrato a Vinovo tra Juventus e Inter Women. Bene le ragazze di Guarino nel tenere testa ad una squadra più forte e matura come la formazione bianconera. Pronti-via e al minuto 11, Karchouni va via a Gama ma il suo tiro si spegne di poco al lato. La risposta della Juventus arriva al 21′ con Bonansea che ci prova dalla distanza ma la sua conclusione non impensierisce Durante. Quattro minuti più tardi, le bianconere passano in vantaggio. Boattin fa partire un tiro bellissimo dalla distanza che sorprende Durante sbloccando il match. La reazione dell’Inter però non si fa attendere e al 34′ arriva il gol del pari: Tatiana Bonetti inventa una parabola meravigliosa col mancino battendo la francese Peyraud-Magnin.