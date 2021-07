Inter Women, Caroline Moller Hansen vicina al Real Madrid Femminile

Caroline Moller Hansen, attaccante 22enne danese dell’Inter Women, sarebbe vicina del Real Madrid Femminile: la situazione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Real Madrid Femminile sarebbe in fase molto avanzata per Caroline Moller Hansen. L’attaccante ha segnato 5 gol in 20 partite tra le fila dell’Inter Women.

Fonte: MundoDeportivo.com