Inter Women, Caroline Møller convocata con la Danimarca

Caroline Møller Hansen, attaccante danese di Inter Women, è stata convocata dalla sua nazionale per le prossime partite amichevoli dell’8 e del 13 aprile contro Irlanda e Galles.

Oltre alla squadra maschile, anche Inter Women saluta in questi giorni alcuni suoi elementi convocati con le loro nazionali. La società nerazzurra ha comunicato che l’attaccante danese Caroline Moller è stata convocata dal Commissario Tecnico della Danimarca Lars Søndergaard per le gare amichevoli contro Irlanda e Galles dell’8 e del 13 aprile. La nerazzurra nel complesso sarà impegnata con la sua nazionale dal 5 al 14 aprile e al termine di questo periodo tornerà a Milano per riunirsi alle sue compagne.