Inter Women cambia per non cambiare: la classifica della Serie A Femminile aggiornata

Inter Women non più al comando della Serie A Femminile ormai da tre giornate. E dopo sei gli equilibri sembrano essere tornati, come dimostrano i risultati della nuova Juventus post-Guarino. La prossima giornata metterà le due compagini una contro l’altra

SOLITA CLASSIFICA – L’avvio sprint dell’Inter Women di Rita Guarino aveva illuso. Il momento no della squadra nerazzurra si conferma con la seconda sconfitta consecutiva dopo i primi – e finora unici – 9 punti stagionali fatti. La doppietta firmata dall’ex Stefania Tarenzi completa la beffa nerazzurra in casa della Sampdoria (vedi articolo). In attesa di recuperare la partita casalinga contro la Roma (vedi informazioni), la classifica di Serie A Femminile al momento vede ancora la Juventus capolista a punteggio pieno con 18 punti. Seguono Sassuolo (15 su 15) e Milan (12 su 15), prima di capire se la Roma (9 su 12) si porterà avanti prima del recupero in casa dell’Inter.

SCONTRO DIRETTO – I 18 punti della Juventus confermano che la rosa bianconera resta di gran lunga superiore a tutte le altre, anche dopo l’addio di coach Guarino alla panchina della squadra pluri-campione d’Italia. E a fine mese, dopo la sosta internazionale, ci sarà la settima giornata di Serie A Femminile in cui andrà in scena proprio l’atteso scontro diretto: Inter-Juventus (sabato 30 ottobre, ndr). L’ultima volta finì 0-3 per le bianconere, quest’anno l’effetto Guarino porterà punti in casa nerazzurra? I tanti cambiamenti apportati da Inter Women in questa stagione dovranno essere messi in mostra nella partita più attesa della stagione. Se la nuova Inter vuole davvero dimostrare di voler cambiare registro e storia, la partita giusta è in arrivo…