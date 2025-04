Inter Women, il calendario di Serie A Femminile: data e ora fino all’ultima giornata!

Mancano tre giornate al termine del campionato di Serie A Femminile. Il calendario dell’Inter Women, da qui alla fine, è ormai definito: ecco le date e gli orari delle ultime tre gare in programma.

LE ULTIME TRE – Nello scorso weekend di Serie A Femminile, l’Inter Women ha festeggiato un traguardo storico: la qualificazione alla prossima Champions League, conquistata con tre giornate d’anticipo prima della fine del campionato grazie alla netta vittoria casalinga sulla Roma. Alla fine della stagione nerazzurra mancano, appunto, tre partite. Il calendario dell’Inter Women prevede subito il derby contro il Milan in trasferta, poi il match in casa contro la Fiorentina e, in chiusura, la gara sul campo della Juventus. Queste ultime tre sfide saranno fondamentali per le ragazze di Gianpiero Piovani per mettere in cassa forte la posizione e chiudere la stagione al secondo posto. Di seguito, nello specifico, le date e gli orari delle ultime tre giornate dell’Inter Women.

Il calendario dell’Inter Women: le date e gli orari delle ultime tre giornate di Serie A Femminile

MILAN-INTER (ottava giornata) venerdì 25 aprile alle ore 16:00;

INTER-FIORENTINA (nona giornata) sabato 3 maggio alle ore 12:30;

JUVENTUS-INTER (decima giornata) nel weekend del 10-11 maggio (data e orario da definire).