Inter Women avanti in casa del San Marino: 0-1 dopo i primi 45′ in Coppa Italia Femminile

Inter Women con un piede e mezzo ai quarti di finale di Coppa Italia Femminile. La squadra di coach Guarino chiude 0-1 il primo tempo in casa del San Marino Academy

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di San Marino-Inter in Coppa Italia Femminile terminano 0-1 in favore dell’Inter Women di Rita Guarino (vedi formazioni). Per il momento basta il tap-in vincente di Tatiana Bonetti, che arriva dopo il rigore sbagliato dal San Marino Academy con Giulia Baldini dal dischetto. Tra poco squadre nuovamente in campo per la ripresa.