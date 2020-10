Inter Women, anche Bartonova convocata dalla Repubblica ceca

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter Women, arriva la convocazione in nazionale anche per Eva Bartonova (Repubblica ceca), difensore centrale della squadra allenata da Attilio Sorbi. Come lei anche Caroline Hansen (vedi QUI).

IL COMUNICATO – Inter Women, altra chiamata in Nazionale per una delle nerazzurre allenate da Attilio Sorbi, si tratta di Eva Bartonova chiamata dalla Repubblica ceca: “Il commissario tecnico della Nazionale ceca ha convocato Eva Bartonova per le partite di Qualificazione a Euro 2022, che la Repubblica Ceca disputerà contro Spagna e Azerbaigian, il 23 e il 27 ottobre”.

Fonte: Inter.it