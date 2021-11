Inter Women, altre due convocate nell’Italia dal CT Bertolini

Dopo le convocazioni comunicate dal CT Milena Bertolini per l’Italia Femminile (con anche la nerazzurra Francesca Durante), sono stati effettuati oggi dei cambi in corsa. Altre due giocatrici dell’Inter Women sono state infatti chiamate per sostituire Bartoli e Caruso, positive al Coronavirus. Si tratta di Marta Pandini e Flaminia Simonetti.

SOSTITUTE – Dopo aver chiamato Francesca Durante (vedi articolo), il Commissario Tecnico dell’Italia Femminile, Milena Bertolini, ha convocato altre due giocatrici dell’Inter Women. Si tratta di Marta Pandini e Flaminia Simonetti, chiamate per sostituire le due giocatrici Bartoli e Caruso, entrambe positive al Coronavirus. Oltre alle due nerazzurre, anche Cinotti dell’Empoli è stata convocata per sostituire l’infortunata Cernoia.

Italia Femminile, la lista delle convocate: tre dall’Inter Women

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).