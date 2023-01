Inter Women, Alborghetti: «Volevamo i tre punti! Andiamo oltre e lavoriamo!»

Alborghetti parla al termine di Inter-Como Women (vedi report), partita che porta alle nerazzurre un solo punto in classifica. Di seguito le dichiarazioni del capitano interista ai microfoni di Inter TV.

OLTRE L’ERRORE – Lisa Alborghetti parla nel post-partita di Inter-Como Women. Il capitano nerazzurro risponde così ai microfoni di Inter TV: «Cosa poteva andare meglio oggi? Sicuramente il risultato. Volevamo i tre punti e non sono arrivati. Dobbiamo lavorare ancora di più di quello che già stiamo facendo. Adesso abbiamo un tour de force e sicuramene non molleremo. Mancata precisione sotto porta? Sbagliamo tutte, davanti o dietro. L’importante è avere un obiettivo e lavorare per quello. Bisogna andare oltre l’errore, che può capitare. La prossima in Coppa Italia Femminile? Dobbiamo impegnarci, ogni partita è importante. Tra Serie A Femminile e Coppa Italia è la stessa cosa. Quindi andremo sicuramente a Genova con la testa giusta».