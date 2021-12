Inter Women, Alborghetti esulta dopo il derby: «Milano è nerazzurra!»

Alborghetti, giocatrice dell’Inter Women, si gode il grande successo nerazzurro nel derby contro il Milan nella decima giornata di Serie A.

STRACITTADINA – Con le reti di Kathellen Sousa, Ajara Nchout e Ghoutia Karchouni, l’Inter Women ha strapazzato il Milan per 0-3 (vedi articolo). Lisa Alborghetti, centrocampista e capitano delle nerazzurre, ha postato una storia sul proprio account Instagram per celebrare il grande successo della squadra allenata da Rita Guarino (vedi dichiarazioni). Il commento non lascia assolutamente dubbi sul risultato: “Milano è nerazzurra”. Una stupenda foto dell’esultanza di gruppo al termine del match accompagna le parole della giocatrice classe ’93. Un derby senza storia e tre punti in tasca per l’Inter. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lisa Alborghetti