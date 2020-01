Inter Women aggressiva, ma non basta: pari al...

Inter Women aggressiva, ma non basta: pari al 45′

Condividi questo articolo

Terminati i primi 45′ di Inter-Florentia Sangimignato, primo match del 2020 per le nerazzurre di Attilio Sorbi. Il punteggio è fermo sullo 0 a 0. Ecco il report di questa prima frazione di gioco

REPORT – Dopo un 2019 chiuso con sconfitte pesanti contro Milan (Coppa Italia), Roma e Fiorentina l’Inter Women di Attilio Sorbi riparte dal match casalingo contro la Florentina Sangimignato e dagli esordi in nerazzurro dei nuovi arrivi Eva Bortonova e Linda Nyman. Le ragazze di Attilio Sorbi partono bene e con aggressività, ma le conclusioni di Beatrice Merlo e Alborghetti Lisa non vanno a segno. Non si sono segnalate altre conclusioni interessanti con la prima frazione di gioco che termina quindi 0 a 0.

INTER: 31 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 17 Debever, 6 Bartonova; 8 Brustia, 15 Nyman, 19 Alborghetti, 7 Marinelli; 27 Tarenzi, 12 Van Kerkhoven.

A disposizione: 1 Aprile, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 5 Capucci, 9 Baresi, 16 Goldoni, 18 Pandini, 20 Norton, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

FLORENTIA S.G.: 1 Schroffenegger, 6 Ceci, 10 Nocchi, 14 Bursi, 21 Re, 22 Rodella, 25 Vicchiarello, 31 Dupuy, 32 Dongus, 91 Imprezzabile, 93 Roche.

A disposizione: 2 Lipman, 7 Abati, 8 Lotti, 9 Martinovic, 16 Leoni, 23 Pirriatore, 24 Toomey, 64 Tampieri

Allenatore: Stefano Carobbi

Arbitro: Cannata (sez. Faenza)