Inter Women a valanga in casa dell’Empoli: primo tempo chiuso sullo 0-3!

Inter Women in formissima prima della sosta internazionale che stopperà la Serie A Femminile. La squadra di coach Guarino mette sotto l’Empoli, che dopo 45′ è già costretto a recuperare il triplo svantaggio

TRIS NERAZZURRO – L’Inter Women di Rita Guarino passeggia in casa dell’Empoli Ladies, dove il risultato è già sullo 0-3 dopo il primo tempo. In rete al 10′ Marta Pandini, che apre le marcature. Poi raddoppia Ghoutia Karchouni su rigore al 22′. Infine la solita Gloria Marinelli cala il tris al 28′. Tutto in meno di mezz’ora in Empoli-Inter di Serie A Femminile, ormai arrivata alla terza giornata. Le squadre tra poco scenderanno nuovamente in campo per il secondo tempo.