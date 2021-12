Inter Women, 2021 in crescita: ora sosta lunga ma da quarte

Inter Women, la squadra femminile del club, ha chiuso il 2021 in maniera buona, con la vittoria per 0-3 su San Marino in Coppa Italia (vedi articolo). In Serie A, invece, si tornerà a giocare fra venti giorni.

SOSTA LUNGA – Per la Serie A Femminile l’appuntamento è rimandato al 15 e 16 gennaio, con la dodicesima giornata ossia la prima del girone di ritorno. Inter Women ospiterà il Napoli domenica 16 alle ore 14.30 a Interello, nel ritorno in campo dopo quasi un mese. Il 5 e l’8 si giocherà la Supercoppa Femminile con Roma-Milan e Juventus-Sassuolo come semifinali, motivo per cui la sosta è prolungata. Con Rita Guarino in panchina le nerazzurre hanno migliorato sensibilmente il loro rendimento: sono quarte, dopo aver chiuso al settimo e ottavo posto le scorse due stagioni. Ecco la classifica al termine del girone d’andata: Juventus 33, Roma 25, Sassuolo 25, Inter 22, Milan 22, Sampdoria 16, Fiorentina 13, Pomigliano 13, Empoli 12, Napoli 7, Lazio 3, Verona 1.