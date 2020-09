Inter-Sassuolo Women, le ragazze di Sorbi in campo...

Inter-Sassuolo Women, le ragazze di Sorbi in campo per l’amichevole

Attilio Sorbi Inter Women

Inter-Sassuolo Women, nuova partita amichevole per le ragazze di mister Attilio Sorbi in preparazione per il prossimo match di campionato

PROGRAMMA – A seguire i dettagli sulla partita amichevole Inter-Sassuolo Women, forniti da “Inter.it” tramite comunicato. “L’Inter continua la preparazione in vista della prossima sfida del Campionato di Serie A, che vedrà le ragazze di Attilio Sorbi impegnate nella trasferta di Napoli, sabato 3 ottobre. Nella mattinata di oggi, le nerazzurre affronteranno il Sassuolo in una partita amichevole a porte chiuse, presso il Suning Youth Development Centre“.