Inter-Sassuolo Femminile, le pagelle: Karchouni top, ma che magia Guarino!

Inter-Sassuolo Femminile finisce 3-0 (vedi report). Dopo un primo tempo un po’ sottotono, la squadra di Guarino vince la sfida grazie all’ottima prestazione dei secondi 45′. Merito anche di un’altra buonissima gara di Karchouni. Di seguito le pagelle del match di Serie A Femminile.

DURANTE 7 – L’estremo difensore non è particolarmente impegnato in Inter-Sassuolo Femminile, ma in un paio di incursioni delle neroverdi in area di rigore risulta provvidenziale. Dopo una rimessa dal fondo accusa un problema fisico e chiede il cambio. Nel tempo ha dimostrato quanto la sua presenza sia essenziale, la speranza dunque è che possa rientrare subito.

– Dal 73′ PIAZZA 7 – Esordio in Serie A inaspettato per il secondo portiere nerazzurro. Entra per sostituire la compagna infortunata e fa buona guardia della porta nerazzurra nei minuti finali della gara.

Inter-Sassuolo Femminile, le pagelle: difesa

THØGERSEN 6,5 – Il nuovo acquisto nerazzurro sembra si stia ben integrando col resto della squadra. Ben in fase di difesa, anche se con qualche sbavatura nel primo tempo, offre spunte interessanti anche in fase di costruzione.

FÖRDÓS 6 – Nel primo tempo soffre in maniera non indifferente le ripartenze neroverdi. Tant’è che, per fermarne una, si becca un cartellino giallo dopo neanche trenta minuti di gara. Meglio nel secondo tempo.

ALBORGHETTI 6,5 – Una buona fase di copertura, alla quale aggiunge anche partecipazione in fase offensiva. Calcia anche una punizione da una posizione interessante, ma colpisce la barriera.

Inter-Sassuolo Femminile, le pagelle: centrocampo

MIHASHI 6,5 – Più precisa rispetto alle ultime partite disputate, fa girare bene la palla e aiuta le compagne a dettare il ritmo di gara.

SANTI 7 – Veloce, forte e intraprendente. Mantiene alta la guardia e, spesso, serve in avanti ottimi palloni.

Inter-Sassuolo Femminile, le pagelle: attacco

AJARA 7,5 – Sempre pronta, sotto rete, a cogliere l’invito delle sue compagne. Come accaduto sull’assist di Karchouni. Ma sempre pronta, quando può, a ricambiare il favore. Scambi precisi e idee interessanti.

KARCHOUNI 8 – In Inter-Sassuolo Femminile la francese ci regala un’altra brillante prestazione. Disegna l’azione del primo gol nerazzurro riuscendo, seppur a terra, a regala il pallone che manda in rete Ajara. Poi, con la voglia che la contraddistingue di lottare su tutti i palloni, ne recupera uno davanti all’area di rigore, e segna il raddoppio.

– Dal 78′ PANDINI SV –

CHAWINGA 7,5 – Immancabile il gol della bomber malawiana, che sale a quota 13 in Serie A Femminile. Scatti veloci e giocate invitanti, per sé e per le compagne d’attacco.

POLLI 6,5 – Prova, più di una volta, a incidere sul risultato ma non rientra, quest’oggi, tra le marcatrici. Il suo apporto, comunque, è sempre utile. Manda spesso in tilt la difesa avversaria.

– Dal 78′ BONETTI SV –

Inter-Sassuolo Femminile, le pagelle: coach

GUARINO 7 – Sin dai primi minuti la gara non sembrava promettere nulla di buono. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, però, qualcosa è cambiato. Negli spogliatoi l’allenatrice nerazzurra Guarino ha pronunciato qualche incantesimo. Ed ecco che, come per magia, le interiste cambiano atteggiamento e chiudono Inter-Sassuolo Femminile con ben tre gol. Da non sottovalutare la porta inviolata, per la seconda gara consecutiva.