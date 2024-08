Inter-Sampdoria Women 5-0, pagelle: Csiszar e Serturini brillano!

Inter-Sampdoria Women termina 5-0. Buona la prima in Serie A Femminile per la squadra di Gianpiero Piovani, che colleziona la sua prima vittoria e ben cinque gol. Di seguito le pagelle di Inter-Sampdoria Women.

RUNARSDOTTIR 7 – Nonostante sia rimasta a riposo praticamente per quasi tutta la partita, anche all’80’ – sull’unica azione pericolosa della Sampdoria – dimostra di essere reattiva ed efficiente. Esordio particolarmente sereno per il portiere islandese.

Inter-Sampdoria Women, pagelle: difesa

BOWEN 7,5 – Dà l’impressione di essere maturata, entrando in campo sin dai primi minuti con grande aggressività ed entusiasmo. La catena di destra funziona alla perfezione anche grazie alla sua presenza ed intraprendenza.

MILINKOVIC 7 – Fisicità ed esperienza caratterizzano la sua prestazione. Le attaccanti della Sampdoria la impensieriscono poco, ma quando serve c’è.

ANDRES 7 – Ottimo esordio per la calciatrice spagnola che sembra essersi già integrata benissimo nell’ingranaggio nerazzurro. La sua leadership sarà un valore aggiunto per il team di Piovani.

Inter-Sampdoria Women, pagelle: centrocampo

MERLO 7,5 – Tanta determinazione con la giusta dose di velocità e precisione: il gol è il premio dopo una buonissima serata al servizio delle punte.

TOMASELLI 6,5 – Dà l’idea di poter far vedere molto di più. Per lei solo un tempo in campo alla prima ufficiale con la maglia dell’Inter Women, di cui può dirsi comunque soddisfatta.

Dal 46′ MAGULL 7 – Una garanzia per l’Inter Women: entra, disegna calcio… ed anche un gol. Il fiuto sotto porta, come dimostrato nel corso della scorsa stagione, non le manca mai.

PEDERSEN 6,5 – Completa egregiamente, insieme a Csiszar e Serturini, il trio di centrocampo. Sempre precisa.

Dal 74′ MANSARAY SV –

CSISZAR 8 – Il cuore pulsante del gioco dell’Inter Women è lei. Tocca, gestisce e smista ogni pallone, dando il via a tantissime chance e azioni pericolose. L’assist preciso per il gol del 5-0 è solo uno dei tanti tocchi invitanti della serata.

SERTURINI 7,5 – Dialoga in maniera favolosa con Csiszar, dando velocità e brio al giro palla nerazzurro. Sfiora un gol da favola battendo una punizione favolosa, poi prima inaugura le marcature e dopo serve l’assist a Merlo. È ovunque.

Dal 60′ PAVAN SV –

Inter-Sampdoria Women, pagelle: attacco

DETRUYRT 7- – Lavoro sporco alle spalle di Cambiaghi, facendo da collante tra centrocampo e attacco. Accelera il palleggio e libera bene gli spazi, favorendo il nascere di interessanti occasioni da gol.

Dal 60′ BUGEJA 6,5 – Entra bene in partita e prova anche lei a lasciare il segno per dare il colpo di grazia alla Sampdoria.

CAMBIAGHI 7,5 – Ogni volta che si aggira in area di rigore incute terrore negli avverarsi, avvicinandosi sempre e pericolosamente al gol. Non si lascia mai sfuggire gli inviti delle compagne e quando non arrivano ci pensa da sé: proprio come sulla prodezza costruita sul 3-0.

Dal 65′ POLLI 7 – Neanche il risultato ampiamente favorevole segnato sul tabellone riesce a contenere la sua voglia di incidere: entra e col suo gol mette il sigillo alla gara.

Inter-Sampdoria Women, pagelle: coach

PIOVANI 8 – L’emozione dell’esordio in panchina come nuovo tecnico dell’Inter Women lascia spazio all’entusiasmo per un debutto così scoppiettante. Freschezza, velocità e ritmo alto caratterizzano il gioco delle nerazzurre, che sin dai primi minuti dettano le regole. Scelte corrette e preparazione adeguata premiano Piovani, che inizia in maniera promettente la sua stagione in nerazzurro.