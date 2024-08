Inter-Sampdoria Women 5-0! Esordio da sogno per mister Piovani

L’Inter Women vince 5-0 la prima partita di esordio del nuovo campionato di Serie A Femminile contro la Sampdoria. Miglior inizio non poteva desiderare mister Piovani, che i di fatto ha preso il posto di coach Guarino in panchina. Il secondo tempo si conclude esattamente come il primo.

GRANDE ESORDIO – L’Inter Women inizia il campionato con una prestazione da incorniciare, travolgendo la Sampdoria con un secco 5-0. Al debutto ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore, Gianpiero Piovani, le nerazzurre hanno dimostrato fin da subito un approccio propositivo e determinato, schiantando le avversarie e lanciando un chiaro segnale alle rivali per il titolo. La gara è iniziata subito con l’Inter all’attacco, che nei primi minuti ha creato diverse occasioni per sbloccare il risultato. Il primo squillo arriva al 6’ con una conclusione pericolosa di Cambiaghi, sulla quale il portiere della Sampdoria, Tampieri, si è superata per evitare il vantaggio. Il gol era nell’aria, e infatti al 16’ le nerazzurre passano in vantaggio con una bella azione corale. Tomaselli, ben posizionata sulla fascia sinistra, serve Serturini al centro dell’area, che con freddezza controlla e calcia di sinistro, battendo Tampieri per l’1-0. Al 38’, Cambiaghi, dopo una splendida azione personale, raddoppia con un tiro imparabile, firmando il 2-0. Le ragazze di Piovani, galvanizzate dal vantaggio, non si sono fermate qui: solo tre minuti dopo, al 41’, Merlo ha approfittato di una difesa blucerchiata in difficoltà, siglando il 3-0.

Nel secondo tempo, stessa musica! Pokerissimo

PRIMI TRE PUNTI – Nel secondo tempo, l’Inter ha continuato a dominare la partita, senza mai abbassare la guardia. Mister Piovani ha effettuato alcuni cambi per dare respiro alla squadra, ma questo non ha intaccato il ritmo delle nerazzurre. Al 70’, l’esperta centrocampista Lena Magull, entrata dalla panchina, ha trovato il quarto gol con un colpo di testa perfetto, che ha messo definitivamente in ginocchio le avversarie. L’ultimo sigillo è arrivato all’83’ con Elisa Polli, anche lei subentrata nel corso della gara, che ha chiuso la partita sul 5-0.

INTER-SAMPDORIA WOMEN 5-0

Serturini al 16′, Cambiaghi al 38′, Merlo al 41′, Magull al 59′ e Polli all’83’