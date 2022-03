Inter-Sampdoria Women 4-3, una super Marinelli decide la partita

Inter-Sampdoria Women termina sul punteggio di 4-3 nonostante il vantaggio del primo tempo per 3-1 (vedi articolo). Decisiva la doppietta di Gloria Marinelli.

DOPPIETTA DECISIVA – Serie A Femminile in campo per la 17ª giornata con Inter-Sampdoria. Dopo che il primo tempo si era chiuso in vantaggio per l’Inter Women di Rita Guarino con il risultato di 3-1, con le reti Henrietta Csiszar al 16′, Gloria Marinelli al 27′ e Ghoutia Karchouni al 45′ per quanto riguarda le nerazzurre, mentre Bianca Fallico per le blucerchiate. Nel secondo tempo la Sampdoria allenata da Antonio Cincotta rialza la testa trovando il pareggio con Yoreli Rincon al 50′ e dopo appena quattro minuti con Veronica Battelani. Le nerazzurre non si perdono d’animo, così al 64′ Gloria Marinelli riporta la squadra in vantaggio con un gran colpo di testa su cross di Landstrom, realizzando così una doppietta personale. L’Inter Women ora occupa la quinta posizione in classifica a quota 32 punti e ritrova la vittoria dopo due sconfitte.