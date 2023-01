Inter-Sampdoria Women (4-0): il tabellino della 13ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Sampdoria Women termina 4-0 (vedi report). Nella partita valida per la 13ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), la squadra di Guarino guadagna una vittoria e tre punti in classifica. Le nerazzurre segnano due gol per ogni tempo di gioco. Nei primi 45′ passano in vantaggio con Polli e Karchouni, alla ripresa con Chawinga e Robustellini. Di seguito il tabellino di Inter-Sampdoria Women in Serie A Femminile.

Inter-Sampdoria Women – Tabellino

4 INTER – SAMPDORIA 0

Marcatrici: Polli (I) al 30′, Karchouni (I) al 44′, Chawinga (I) al 49′, Robustellini (I) al 67′.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold (13 Merlo dal 53′), 3 Van der Gragt (19 Alborghetti dal 62′), 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 20 Simonetti (6 Santi dal 17′), 34 Mihashi; 10 Bonetti, 5 Karchouni (18 Pandini dal 62′), 11 Chawinga; 9 Polli (33 Ajara Njoya da 53′).

A disposizione: 12 Piazza; 8 Brustia, 17 Fordos, 27 Csiszar.

Coach: Rita Guarino.

SAMPDORIA (4-5-1): 12 Sundsfjord; 22 Oliviero, 2 Panzeri, 23 Pisani, 67 Giordano (15 Battistini dall’83’); 8 Cuschieri (13 Seghir dall’83’), 21 Re, 7 Conc (10 Rincon dal 56′), 40 Fallico, 37 Prugna (14 De Rita dal 63′); 27 Tarenzi (19 Cedeno da 57′).

A disposizione: 77 Fabiano, 99 Brunelli, 10 Rincon, 20 Regazzoli, 44 Pettenuzzo.

Coach: Antonio Cincotta.

ARIBTRO: Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste. Assistenti: Maicol Ferrari della sezione di Rovereto e Davide Merciari della sezione di Rimini. Quarto ufficiale: Andrea Sacco della sezione di Novara.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 24′, Conc (S) al 29′, Seghir (S) al 90+2′. Recupero: 2′ (PT), 4′ (ST).