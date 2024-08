Inter-Sampdoria Women 3-0 al 45′: partenza a razzo per le nerazzurre!

È da poco terminato il primo tempo di Inter-Sampdoria Women, gara valevole per la prima giornata di Serie A Femminile 2024-2025 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questa prima frazione di gioco

APPROCCIO PROPOSITIVO– Partenza pazzesca in campionato per l’Inter Women, che chiude questo primo tempo contro la Sampdoria in vantaggio. Approcciano bene le nerazzurre di mister Piovani, che dopo sei minuti vanno vicinissime al vantaggio quando Tampieri, estremo difensore delle blucerchiate, risponde ottimamente sulla conclusione di Cambiaghi. Per la rete non bisogna però attendere molto: al 16′ arriva un’azione prolungata dell’Inter dalla fascia destra fino alla sinistra, dove Tomaselli appoggia per Serturini in posizione centrale. L’attaccante controlla e libera il sinistro centrando la porta, con Tampieri che non può nulla per evitare l’1-0.

UNO-DUE – La Sampdoria prova a reagire, senza però riuscirci, tanto che al 38′ è brava l’Inter ad approfittare delle difficoltà delle avversarie a trovare il gol del raddoppio. Questa volta è Cambiaghi a mettere in rete, con una spettacolare azione tutta in solitaria. Ma non finisce qui: scatenate le ragazze di Piovani che dopo tre minuti dal raddoppio, al 41′, trovano con Merlo anche la rete del 3-0, andando di fatto a siglare un uno-due che spezza le gambe alle avversarie. Si va così all’intervallo con un triplo vantaggio, vietato però abbassare la concentrazione nella ripresa.

INTER-SAMPDORIA WOMEN 3-0

Serturini al 16′, Cambiaghi al 38′, Merlo al 41′