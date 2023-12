Inter-Sampdoria Femminile, le pagelle: Polli delude 5, Bonfantini svolta 6,5

Inter-Sampdoria Femminile, gara valida per il decimo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 1-1. L’entrata di Bonfantini premia Guarino: è lei l’autrice del gol del pareggio. La prestazioni nel primo tempo di Polli deluce. Ecco le pagelle di Inter-Sampdoria Femminile.

CETINJA: 6 – Intercetta la traiettoria della punizione di Schatzer ma non riesce ad opporsi. Salva il risultato in un momento delicato del match, all’inizio del secondo tempo, respingendo da distanza molto ravvicinata la conclusione di testa di Sondergaard.

Inter-Sampdoria Femminile, le pagelle: difesa

TOMTER: 5 – Sembra soffrire troppo la pericolosità della coppia Taty-Cuschieri. Non riesce ad emergere positivamente nel match.

Dal 75′ JELCIC: SV –

ALBORGHETTI: 6 – Alcune scelte negli interventi fallosi e sui calci di punizione lasciano un po’ a desiderare. Resta comunque importante il suo impegno e contributo nella retroguardia nerazzurra.

BOWEN: 5,5 – Prova a dare un suo contributo al match con una conclusione personale, ma fallisce. In difesa traballa un po’ troppo.

Inter-Sampdoria Femminile, le pagelle: centrocampo

ROBUSTELLINI: 5 – Arrivano maggiori spunti in fase offensiva. A inizio secondo tempo subisce le incursioni della Sampdoria. Guarino preferisce non rischiare il secondo gol e la sostituisce.

Dal 64′ THOGERSEN: 6 – Con lei in campo c’è più sicurezza in copertura. Risponde bene alle richieste dell’allenatrice.

SIMONETTI: 5,5 – Dal suo piede arriva qualche spunto interessante per le attaccanti in attesa di colpire davanti. Ma soffre un po’ troppo il pressing blucerchiato. La sua prestazione non è abbastanza.

Dal 75′ AJARA NJOYA: SV –

KARCHOUNI: 6,5 – Meno efficiente del solito ma sempre protagonista di giocate di qualità. Vederla combattere a centrocampo è una delizia per gli occhi, come lo sono le sue conclusioni e i suoi cross.

CSISZAR: 6,5 – In poche occasioni si lascia scalfire dalle avversarie. Resta una delle sicurezze del centrocampo nerazzurro. Gestisce e protegge il possesso, recupera palloni importanti e viene incontro alle compagne.

SONSTEVOLD: 6,5 – Particolarmente ispirata in fase offensiva, va anche vicinissima al gol del vantaggio. A negarglielo è solo una strepitosa Tamperi.

Inter-Sampdoria Femminile, le pagelle: attacco

POLLI: 5 – Il suo impatto con la sfida è praticamente pari a zero. Guarino capisce che non è la sua giornata e la mette a sedere in panchina già nell’intervallo.

Dal 46′ BONFANTINI: 6,5 – Alla fine risulta essere la mossa più azzeccata della partita. Entra per dare più sicurezza e concretezza al reparto offensivo nerazzurro e alla fine ci riesce. Anche se con un po’ di confusione la zampata vincente che permette il pareggio è la sua.

CAMBIAGHI: 6 – Si eclissa in una partita in cui la sua freddezza sotto porta serviva come il pane all’Inter Women. Raggiunge la sufficienza perché, nonostante la difficoltà di andare in gol, semina comunque il panico non appena mette piede in area di rigore.

Inter-Sampdoria Femminile, le pagelle: coach

GUARINO: 6 – Inter-Sampdoria Femminile è un’altra partita che mette a dura prova l’allenatrice e le sue ragazze. Il primo tempo fa emergere i limiti della squadra nerazzurra, che Guarino cerca di correggere con i cambi nel secondo. La mossa di far entrare Bonfantini al 46′ la premia: è lei la giocatrice che accorcia le distanze. Ma un punto per l’Inter Women, che quest’anno fatica a produrre gol, è troppo poco contro la Sampdoria.