Inter-Roma Women 3-0: il tabellino della partita della poule scudetto

Inter-Roma Women è finita con il punteggio di 3-0 a favore delle nerazzurre: questo il tabellino della partita della poule scudetto.

CHE SUCCESSO! – Inter-Roma Women 3-0, nella partita della poule scudetto, che sancisce l’accesso matematico delle nerazzurre in Champions League. Allo Stadio Brera di Sesto San Giovanni, l’Inter Women domina la Roma. Nella prima frazione di gioco segna Polli. Ma nel secondo tempo, le nerazzurre dilagano. Dopo 4, clamorosa chance per Andres di testa, ma è bravissima Ceasar a chiudere la porta e a salvare la Roma. Al 55′, l’unico squillo della Roma con Pilgrim, ma è super Runarsdottir a salvare il risultato. Il pari poteva essere una beffa! A venti dalla fine, l’Inter la chiude e lo fa con un autogol sfortunato della centrale giallorossa Troelsgaard che se la butta nella propria porta. Il gol spegne definitivamente le giallorosse, che sbandano definitivamente otto minuti più tardi quando l’ex Bartoli realizza la terza rete che ipoteca la partita. Si tratta di una vittoria convincente dell’Inter Women, che dopo aver battuto la Juventus prima della sosta, si sbarazza anche della Roma di Spugna. Due successi grandiosi! In classifica, le interiste si confermano al secondo posto con 45 punti e provano a suggellare la qualificazione in Champions League. Di seguito il tabellino.

INTER-ROMA WOMEN 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Rúnarsdóttir; Merlo (80’ Robustellini), Milinkovic, Andrés; Serturini (56’ Bartoli), Tomaselli (80’ Santi), Csiszar (72’ Detruyer), Magull, Schough; Wullaert, Polli (73’ Bugeja).

In panchina: Piazza, Baldi, Pedersen, Pavan, Karchouni, Fordos.

Allenatore: Gianpiero Piovani

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Thogersen (85’ Aigbogun), Troelsgaard, Minami, Di Guglielmo; Kuhl (85’ Kim), Giugliano; Haavi, Dragoni (49’ Pandini), Pilgrim (72’ Pante); Giacinti.

In panchina: Merolla, Corelli, Glionna, Oladipo, Cissoko, Linari, Ventriglia.

Allenatore: Alessandro Spugna

Gol: 6’ Polli (I), 71’ aut. Troelsgaard, 79’ Bartoli (I)

Arbitro: Maria Marotta (sezione Sapri), Linari-Brunozzi-Mazzer

Ammonite: Merlo (I), Di Guglielmo (R),

Recuperi: 0’ PT, 3’ ST