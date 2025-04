Inter-Roma Women, Piovani schiera Polli per lo scontro diretto: le formazioni ufficiali

L’Inter Women torna in campo per la Poule scudetto, con uno scontro diretto tutto da vivere. Tutto pronto per Inter-Roma, gara valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto. Match molto importante per le nerazzurre che si trovano in questo momento al secondo posto, a +1 proprio sulla Roma che ha una gara in più. Il fischio d’inizio è in programma alle 15:00 all’Arena Civica di Milano.

INTER-ROMA WOMEN – FORMAZIONI UFFICIALI

Inter Women (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 23 Magull, 22 Schough.; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani

Roma Women (4-2-3-1): 12 Ceasar; 25 Thogersen, 51 Troelsgaard, 2 Minami, 3 Di Guglielmo; 24 Kuhl, 10 Giugliano; 11 Haavi, 15 Dragoni, 17 Pilgrim; 9 Giacinti.

In panchina: 52 Merolla, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 18 Glionna, 19 Oladipo, 21 Pante, 22 Pandini, 23 Cissoko, 32 Linari, 35 Ventriglia, 48 Kim.

Coach: Alessandro Spugna