Inter-Roma Women 1-1, le pagelle: Runarsdottir affidabile 7, Milinkovic no 5!

Inter-Roma Women termina 1-1. La migliore in campo è il portiere Runarsdottir, che protegge egregiamente i pali nerazzurri. Serata storta per Milinkovic, autrice anche dell’autogol. Di seguito le pagelle di Inter-Roma.

RUNARSDOTTIR 7 – Grande concentrazione, nervi saldi e riflessi pronti. Il portiere nerazzurro risulta assolutamente affidabile anche durante il periodo d’assedio giallorosso. Peccato per la deviazione di Milinkovic che la lascia spiazzata in occasione dell’1-0.

Inter-Roma Women, pagelle: difesa

MERLO 6 – Riesce a limitare efficacemente Dragoni, le cui qualità rischiavano di impensierire. Nel secondo tempo Piovani sceglie di sostituirla per provare a dare più dinamicità.

Dal 56′ ROBUSTELLINI 6,5 – Ottimo impatto in partita, è la più propositiva in avanti del pacchetto difensivo. Sfiora il gol pochi minuto dopo la sua entrata.

BOWEN 6 – Non perde mai la bussa, neanche nei momenti in cui la Roma non dà tregua. Come le altre compagne fa più difficoltà ad uscire, alla ricerca degli spazi giusti per ripartire.

ANDRES 6 – Meno presente in fase di costruzione, col pressing giallorosso che limita le ripartenze. Resta sempre attenta in difesa facendo buona guardia.

BARTOLI 6 – Svolge il suo lavoro di copertura al massimo delle possibilità. Dalle sue parti Haavi le dà molto da fare ma il più delle volte riesce a contenerla.

Inter-Roma Women, pagelle: centrocampo

DETRUYER 6- – Non fa male ma nemmeno bene. Prestazione complicata contro una Roma che lascia pochi spazi. Prova ad inventare ma dal suo lato arriva davvero poco.

Dal 56′ KARCHOUNI 6,5 – Ma quanto ci era mancata? Torna in campo dopo un lunghissimo stop e ricorda a tutti le qualità. Porta energia e buone idee ma soprattutto precisione, come quella mostrata dal dischetto.

MILINKOVIC 5 – Primo tempo davvero complicato per lei. Un po’ troppi errori difensivi, uniti alla difficoltà di tenere e far girare il pallone. L’autogol è figlio della sfortuna ma anche di poca concentrazione.

SERTURINI 6 – È la più propositiva delle centrocampiste offensive, dal suo lato arrivano le accelerate e gli scambi più interessanti. Manca però il guizzo giusto e la precisione utile alla finalizzazione.

Dal 46′ POLLI 7 – La sua entrata in campo è garanzia di brillantezza e pericolosità. Esperienza e grinta le permettono di conquistare il rigore fondamentale per il pari finale. Rischia anche di ottenere il bis.

MAGULL 6- – Meno presente rispetto al suo solito, probabilmente perché le giallorosse sono brave a limitare il suo raggio d’azione.

Dal 67′ PAVAN 6 – Non ha molto tempo a disposizione e fa il possibile per sfruttarlo al meglio. Si unisce alle compagne nella ricerca spasmodica del gol e contribuisce anche con una soluzione personale dalla distanza.

Inter-Roma Women, pagelle: attacco

CAMBIAGHI 5,5 – Riceve poco e quando accade non sfrutta adeguatamente le chance. Questa sera non sembra mai davvero in grado di poter mettere KO il portiere avversario: si divora un gol all’inizio del secondo tempo.

WULLAERT 6- – Sfida complicata anche per lei, che però sembra un po’ più brava a trovare gli spazi giusti per attaccare il fondo. Impacchetta una serie di inviti interessanti in favore delle compagne.

Dal 75′ BUGEJA S.V. –

Inter-Roma Women, pagelle: coach

PIOVANI 6,5 – Non si arrende fino alla fine, scegliendo di rendere l’Inter più offensiva possibile attraverso i cambi. È lui ad aver ancora una volta ragione quando all’88’ arriva il rigore procurato da Polli e trasformato da Karchouni, proprio le due subentrare dalla panchina. Non riesce nell’impresa di ribaltare il risultato ma almeno trova un punto che, contro le giallorosse è preziosissimo.