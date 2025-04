Inter-Roma Women 3-0, le pagelle: Polli brilla 8, Wullaert delude 5!

Le pagelle di Inter-Roma Women, gara vinta 3-0 dalle nerazzurre che si qualificano così alla Champions League 2025/2026. Elisa Polli sale in cattedra, mentre Tessa Wullaert si eclissa.

RUNARSDOTTIR 6 – Chiamata in causa dall’offensiva della Roma giusto in un paio di occasioni, sulle quali risponde presente con estrema tranquillità. Per quasi tutta la gara resta a guardare le sue compagne in azione.

Inter-Roma Women, le pagelle della difesa

MERLO 6,5 – Oggi pomeriggio occupa una posizione più arretrata, rispetto al suo classico impiego sulla fascia. Haavi prova a metterla in difficoltà ma lei resta concentrata e sfrutta anche il fisico per fermarla. Alla mezz’ora spende un’ammonizione proprio per questo. Preziosa, oltre che in fase difensiva, anche in costruzione: interessanti aperture e triangolazioni nascono dai suoi piedi.

Dall’81’ ROBUSTELLINI – S.V.

MILINKOVIC 6,5 – Solo in poche occasioni si fa trovare impreparata su Giacinti, come nel caso del blitz in area di rigore a venti minuti dalla fine. Per il resto risulta solida e sul pezzo, con chiusure e recuperi efficienti.

ANDRES 7 – Onnipresente in difesa e particolarmente propositiva anche in attacco. Vince tutti i duelli e sfiora il gol nel secondo tempo con una girata aerea.

Inter-Roma Women, le pagelle del centrocampo

SCHOUGH 7 – Prestazione importante, in ogni azioni delle nerazzurre c’è il suo contributo. Viaggia sulla fascia destra, addentrandosi in area di rigore in maniera pericolosa. Si porta a casa l’assist per il terzo gol siglato da Bartoli.

CSISZAR 8 – Gara da incorniciare per la centrocampista ungherese, che inizia subito col botto: colpisce due legni e nell’ultima occasione dà modo a Polli di sbloccare la sfida. Si avverte la voglia di incidere per portare l’Inter Women al successo.

Dal 73′ DETRUYER 6 – Subentra dalla panchina quando ormai la Roma ha gettato la spugna e risulta poco impattante.

MAGULL 7 – Altra prestazione di carattere ed esperienza. Fa da collante tra i due reparti, innescando spesso il contropiede nelle ripartenze nerazzurre. Anche lei va vicinissima al gol.

TOMASELLI 6,5 – Molto lavoro sporco a centrocampo, con alcune incursioni in avanti che creano problemi alle giallorosse. Nel secondo tempo sfiora la rete.

Dall’81’ SANTI – S.V.

SERTURINI – Meno impattante e concreta del solito in fase offensiva. Forse accusa la gara da ex giallorossa, dopo i fatti accaduti nell’ultimo scontro.

Dal 57′ BARTOLI 7 – Anche lei ex della sfida, ma entra in campo molto più agguerrita. Trova il gol del 3-0 e spegne definitivamente le speranze della Roma.

Inter-Roma Women, le pagelle dell’attacco

POLLI 8 – Parte titolare e non delude Piovani. Ancora una volta sigla un gol pesante, che permette di sbloccare immediatamente la sfida contro la Roma. Anche l’autogol del 2-0 è merito suo.

Dal 73′ BUGEJA 6,5 – Ha pochi minuti per rendersi protagonista, con il risultato che già sorride alla sua squadra. Ci va vicina verso l’80’, quando impegna i guantoni di Ceasar.

WULLAERT 5 – Nel primo tempo spreca due chance importanti consecutivamente, prima calciando direttamente sul portiere, poi spedendo alto sopra la traversa. Gli errori, forse, contribuiscono a spegnere l’entusiasmo e per il resto della gara risulta quasi assente.

Inter-Roma Women, le pagelle del coach

PIOVANI 8 – In meno di un anno in nerazzurro riesce a condurre l’Inter Women ad un traguardo storico: la prima qualificazione in Champions League. L’allenatore nerazzurre, che sembra conoscere benissimo le sue ragazze, centra l’obiettivo con tre giornate d’anticipo.